Трактор АГРОМАШ 60ТК МЕТАН в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве); показывает высокую эффективность на коммунальных работах, с погрузочно-разгрузочными механизмами, а также при эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним территорий 60ЛС четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения; с турбонаддувом внешним смесеобразованием; с искровым воспламенением погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор АГРОМАШ 60ТК МЕТАН в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве); показывает высокую эффективность на коммунальных работах, с погрузочно-разгрузочными механизмами, а также при эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним территорий 60ЛС четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения; с турбонаддувом внешним смесеобразованием; с искровым воспламенением погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие