Трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сферах 85ЛС четырехтактный четырехцилиндровый газовый воздушного охлаждения; с турбонаддувом внешним смесеобразованием; с искровым воспламенением погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сферах 85ЛС четырехтактный четырехцилиндровый газовый воздушного охлаждения; с турбонаддувом внешним смесеобразованием; с искровым воспламенением погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие