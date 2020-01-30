Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»- Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла