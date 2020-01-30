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    Главная / Торговый портал / Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла / Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»- Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
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    Оборудование специальное Установка лазерная технологическая автоматизированная (УЛТА) "Каравелла-1" для изготовления прецизионных деталей изделий ЭТ методом лазерной микрообработки (ОПК) КРПГ.442162.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»

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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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