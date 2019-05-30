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    Главная / Торговый портал / Прутки, профили, плиты, полосы и ленты молибденовые / Полоса из медно-молибденового псевдосплава МД-25 Для изготовления деталей твердотельных и вакуумных приборов (ОПК) КРПГ.740111.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Полоса из медно-молибденового псевдосплава МД-25 Для изготовления деталей твердотельных и вакуумных приборов (ОПК) КРПГ.740111.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полоса из медно-молибденового псевдосплава МД-25 Для изготовления деталей твердотельных и вакуумных приборов (ОПК) КРПГ.740111.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»- Прутки, профили, плиты, полосы и ленты молибденовые
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    Полоса из медно-молибденового псевдосплава МД-25 Для изготовления деталей твердотельных и вакуумных приборов (ОПК) КРПГ.740111.001 ТУ АО «НПП «Исток» им. Шокина»

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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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