Проволока баббитовая БС6 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 1ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 91,2₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ ООО ТД "Рубин"
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 40-2 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 894₽
Штамповка горячая для изготовления деталей из пластических металлов сложной конфигурации (ОПК) ГОСТ 12821-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 5915-70 ПАО "Мотовилихинские заводы"
Поковки, штамповки, кольца титановые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 2ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2275,04₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Пруток наплавочный Tribaloy T-800 8ММ
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 22800₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 2212,8₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 0.2КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Аммоний рениевокислый Ч ТУ 48-7-1-90
Рений и изделия из него, порошки
Не указана