Проволока баббитовая БС6 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 1ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 91,2 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ ООО ТД "Рубин" Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 40-2 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 894 ₽ В корзину

Штамповка горячая для изготовления деталей из пластических металлов сложной конфигурации (ОПК) ГОСТ 12821-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 5915-70 ПАО "Мотовилихинские заводы" Поковки, штамповки, кольца титановые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 2ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2275,04 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток наплавочный Tribaloy T-800 8ММ Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 22800 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2212,8 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 0.2КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину