Электронасос для колодцев вибрационный "Водолей-3" для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин АО «ЛЕПСЕ» Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электронасос для колодцев вибрационный "Водолей-3" для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин АО «ЛЕПСЕ» Россия- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем