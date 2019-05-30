Работы по изготовлению и установке топиарных фигур . Топиарная фигура футболист, высота 230 см. Топиарная фигура пловец, высота 180 см. Формирование площадки и установка фигур.

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