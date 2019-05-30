Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-16 чушка ГОСТ 1320 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Lime Prestige 1000МЛ белый пластик 275x145x100ММ 973000 Изделия из хрома от 1670,2 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 пруток круглого сечения 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит БН Чушка(420х210)ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 4080 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Диспенсер (дозатор) механический для жидкого мыла Лайма Professional 1000МЛ 601424 Изделия из хрома от 2070 ₽ В корзину