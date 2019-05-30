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    Главная / Торговый портал / Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием / Штабик вольфрамовый Заготовка для катодной губки (ОПК) АО «НПП «Исток» им. Шокина»
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Штабик вольфрамовый Заготовка для катодной губки (ОПК) АО «НПП «Исток» им. Шокина»

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Штабик вольфрамовый Заготовка для катодной губки (ОПК) АО «НПП «Исток» им. Шокина»- Вольфрам необработанный, включая прутки, изготовленные простым спеканием
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    Штабик вольфрамовый Заготовка для катодной губки (ОПК) АО «НПП «Исток» им. Шокина»

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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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