Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40 325х10ММ KCV при -5, KCU при -40СМ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод" Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии (ОПК) ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Пруток титановый ВТ1-0 100ММ ГОСТ 26492-85 Титан необработанный от 1299,99 ₽ В корзину

Порошок металлический К-00-04-16 20КГ Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 894 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-2 трубчатый < 1.9ММ 9.2КГ/М3 2.8кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1193 ₽ В корзину