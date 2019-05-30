Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40 325х10ММ KCV при -5, KCU при -40СМ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии (ОПК) ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Пруток титановый ВТ1-0 100ММ ГОСТ 26492-85
Титан необработанный
от 1299,99₽
Порошок металлический К-00-04-16 20КГ
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 894₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-2 трубчатый < 1.9ММ 9.2КГ/М3 2.8кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Германий монокристаллический для применения в инфракрасной технике ТУ 48-4-330-75 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1193₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 2ММ 0.2КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана