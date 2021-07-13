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    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Источник бесперебойного питания Штиль STR1102SL 72В 2КВ·А 89(2U)x484x590ММ 1А 28КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Источник бесперебойного питания Штиль STR1102SL 72В 2КВ·А 89(2U)x484x590ММ 1А 28КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Источник бесперебойного питания Штиль STR1102SL 72В 2КВ·А 89(2U)x484x590ММ 1А 28КГ- Устройства и блоки питания вычислительных машин
    3
    Источник бесперебойного питания Штиль STR1102SL 72В 2КВ·А 89(2U)x484x590ММ 1А 28КГ

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    Цена
    от 49696
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    Поставщики
    • ООО "ТОРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50847,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      60000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60000c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45920
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      54185,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Мощность: 2000 ВА Тип ИБП: Online Батареи: Встроенные Напряжение батарей: 72 В Выходной сигнал: Чистый синус Диапазон напряжений на входе: 175-295 В при нагрузке 100%, 155-295 В при нагрузке 75%, 120-295 В при нагрузке 50% Напряжение на выходе: 220 В ± 2% (опционально 230 В, 240 В) Способ установки: Универсальный Перегрузка: 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас КПД при работе от сети: 95% КПД при работе от батарей: 86% Способ охлаждения: Принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) Способ подключения входной цепи: IEC-320-C20 Способ подключения выходной цепи: IEC-320-C13 ( 3 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) Индикация: ЖК-дисплей со светодиодной индикацией Емкость 1-го аккумулятора: 4,5 А*ч Количество аккумуляторов: 6 шт Время переключения на батареи: 0 мс Максимальный зарядный ток: 1 А Защита батарей: Защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) Температура эксплуатации: от +5 до +40 °С Размеры Д*Ш*В: 89(2U)x484x590 мм Вес: 28 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      54185,6c НДС
    • ООО ГК "СВАРОГ СИСТЕМС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41413,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      49696
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Мощность: 2000 ВА Тип ИБП: Online Батареи: Встроенные Напряжение батарей: 72 В Выходной сигнал: Чистый синус Диапазон напряжений на входе: 175-295 В при нагрузке 100%, 155-295 В при нагрузке 75%, 120-295 В при нагрузке 50% Напряжение на выходе: 220 В ± 2% (опционально 230 В, 240 В) Способ установки: Универсальный Перегрузка: 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас КПД при работе от сети: 95% КПД при работе от батарей: 86% Способ охлаждения: Принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) Способ подключения входной цепи: IEC-320-C20 Способ подключения выходной цепи: IEC-320-C13 ( 3 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) Индикация: ЖК-дисплей со светодиодной индикацией Емкость 1-го аккумулятора: 4,5 А*ч Количество аккумуляторов: 6 шт Время переключения на батареи: 0 мс Максимальный зарядный ток: 1 А Защита батарей: Защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) Температура эксплуатации: от +5 до +40 °С Размеры Д*Ш*В: 89(2U)x484x590 мм Вес: 28 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      49696c НДС

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