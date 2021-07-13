Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Мощность: 2000 ВА
Тип ИБП: Online
Батареи: Встроенные
Напряжение батарей: 72 В
Выходной сигнал: Чистый синус
Диапазон напряжений на входе: 175-295 В при нагрузке 100%, 155-295 В при нагрузке 75%, 120-295 В при нагрузке 50%
Напряжение на выходе: 220 В ± 2% (опционально 230 В, 240 В)
Способ установки: Универсальный
Перегрузка: 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас
КПД при работе от сети: 95%
КПД при работе от батарей: 86%
Способ охлаждения: Принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения)
Способ подключения входной цепи: IEC-320-C20
Способ подключения выходной цепи: IEC-320-C13 ( 3 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.)
Индикация: ЖК-дисплей со светодиодной индикацией
Емкость 1-го аккумулятора: 4,5 А*ч
Количество аккумуляторов: 6 шт
Время переключения на батареи: 0 мс
Максимальный зарядный ток: 1 А
Защита батарей: Защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция)
Температура эксплуатации: от +5 до +40 °С
Размеры Д*Ш*В: 89(2U)x484x590 мм
Вес: 28 кг