Характеристики

Мощность: 2000 ВА Тип ИБП: Online Батареи: Встроенные Напряжение батарей: 72 В Выходной сигнал: Чистый синус Диапазон напряжений на входе: 175-295 В при нагрузке 100%, 155-295 В при нагрузке 75%, 120-295 В при нагрузке 50% Напряжение на выходе: 220 В ± 2% (опционально 230 В, 240 В) Способ установки: Универсальный Перегрузка: 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас КПД при работе от сети: 95% КПД при работе от батарей: 86% Способ охлаждения: Принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) Способ подключения входной цепи: IEC-320-C20 Способ подключения выходной цепи: IEC-320-C13 ( 3 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) Индикация: ЖК-дисплей со светодиодной индикацией Емкость 1-го аккумулятора: 4,5 А*ч Количество аккумуляторов: 6 шт Время переключения на батареи: 0 мс Максимальный зарядный ток: 1 А Защита батарей: Защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) Температура эксплуатации: от +5 до +40 °С Размеры Д*Ш*В: 89(2U)x484x590 мм Вес: 28 кг