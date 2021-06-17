Установка осветительная Осветительный комплекс ОК-1 для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям АО «НПО«ПРЗ» ТУИС.676175.001

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка осветительная Осветительный комплекс ОК-1 для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям АО «НПО«ПРЗ» ТУИС.676175.001- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки