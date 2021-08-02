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    Главная / Торговый портал / Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые / Завеса тепловая 24 производство до 24000ВТ ЛЮАВ 630 240 601 ТУ АО "Иэмз "Купол"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Завеса тепловая 24 производство до 24000ВТ ЛЮАВ 630 240 601 ТУ АО "Иэмз "Купол"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Завеса тепловая 24 производство до 24000ВТ ЛЮАВ 630 240 601 ТУ АО "Иэмз "Купол"- Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
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    Завеса тепловая 24 производство до 24000ВТ ЛЮАВ 630 240 601 ТУ АО "Иэмз "Купол"

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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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