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    Главная / Торговый портал / Ящики деревянные / Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод- Ящики деревянные
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    Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод

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      Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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