Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод- Ящики деревянные