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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах / Аксессуар Аккумулятор запасной Nikon Coolpix W300 к цифровому фотоаппарату
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аксессуар Аккумулятор запасной Nikon Coolpix W300 к цифровому фотоаппарату

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аксессуар Аккумулятор запасной Nikon Coolpix W300 к цифровому фотоаппарату- Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
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    Аксессуар Аккумулятор запасной Nikon Coolpix W300 к цифровому фотоаппарату

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    Цена
    от 1000
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    Поставщики
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4380
      Спецификация
      Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4380c НДС
    • ЖУЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1250
      Спецификация
      Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1250c НДС
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      847,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС

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