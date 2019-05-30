Конструкция алюминиевая декоративная 3х3 EXPOsystem 2240х2340ММ 4.5КГ решетка, магнитные ребра из алюминиевого сплава, соединительные узлы из пластика Pop Up Cat D-378

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конструкция алюминиевая декоративная 3х3 EXPOsystem 2240х2340ММ 4.5КГ решетка, магнитные ребра из алюминиевого сплава, соединительные узлы из пластика Pop Up Cat D-378- Мосты и секции мостов из черных металлов