Конструкция алюминиевая декоративная Mobilex SL 2300х2300ММ 7.5КГ решетка изогнутая, магнитные ребра из алюминиевого сплава, соединительные узлы из пластика Magnumm M-600

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конструкция алюминиевая декоративная Mobilex SL 2300х2300ММ 7.5КГ решетка изогнутая, магнитные ребра из алюминиевого сплава, соединительные узлы из пластика Magnumm M-600- Мосты и секции мостов из черных металлов