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    Главная / Торговый портал / Бумага печатная прочая / Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 17 макетов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 17 макетов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 17 макетов- Бумага печатная прочая
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    Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 17 макетов

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 22
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    Поставщики
    • ПАВЛОВА ЕЛЕНА АЛВИСОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22
      Спецификация
      Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22c НДС

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