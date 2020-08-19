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    Главная / Торговый портал / Бумага печатная прочая / Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 3 макета
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 3 макета

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 3 макета- Бумага печатная прочая
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    Лист листы для информационной папки (с логотипом) 2+0 А4 170г/м2 глянцевая 4+0 2+0 3 макета

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    Цена
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    Поставщики
    • ПАВЛОВА ЕЛЕНА АЛВИСОВНА
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      Цена без НДС, руб.
      16
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16
      Спецификация
      Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16c НДС

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