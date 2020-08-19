Бумага (лента) термографическая №1 400ЛИСТ 90х90ММ 290017/2.157014 ЗАО Фабрика диаграммных бумаг Россия
Бумага специального назначения
Не указана
Бумага (лента) термографическая для ЭКГ рулон №1 110ММх30М лента 12ММ 58443 наруж. намотка
Бумага специального назначения
от 81,31₽
Бумага для копировально-множительной техники цветная IQ Color А4 80Г/М² 0.103ММ 500ЛИСТ кораллово-красная
Бумага для аппаратов и приборов
от 710,09₽
Бумага писчая белая А3 65Г/М2 500ЛИСТ Белизна - 94-96%, 132 CIE.
Бумага писчая и тетрадная
от 590₽
Бумага для копировально-множительной техники IQ Ultra A4 80Г/М² 0.11ММ 168ПРОЦ 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 262,13₽
Бумага для копировально-множительной техники Color Copy А3 220Г/М² 161ПРОЦ 250ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага для копировально-множительной техники Color Copy A A3 250г/м2 0.245ММ 161ПРОЦ 125ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 786₽
Бумага для копировально-множительной техники офисная Xerox Марафон Премьер А4 80Г/М² 0.11ММ 168ПРОЦ 500ЛИСТ 450L91720
Бумага для аппаратов и приборов
от 253₽
Бумага (лента) термографическая 2000ЛИСТ 210х300ММ 167008 ООО Комус-Импекс Россия перфорированная
Бумага специального назначения
Не указана
Скотч малярный 50ММх50М бумажный
Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
от 120₽
Бумага парафинированная БП 3-35 840ММ рулон ГОСТ 9569-79
Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
от 14880₽
Бумага упаковочная лента крафт 700х50ММ 78Г/М2 ТУ 434-013-00279054-2012
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
Не указана