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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Калькулятор инженерный Casio FX-220PLUS-S-EH 10+2 разряда 181 функция 212712
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Калькулятор инженерный Casio FX-220PLUS-S-EH 10+2 разряда 181 функция 212712

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Калькулятор инженерный Casio FX-220PLUS-S-EH 10+2 разряда 181 функция 212712- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
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    Калькулятор инженерный Casio FX-220PLUS-S-EH 10+2 разряда 181 функция 212712

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    Цена
    от 477,9
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      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
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      1200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
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      1200c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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      779,62
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Научный калькулятор Casio FX-220PLUS-S-EH — инженерный вычислительный аппарат, предназначенный для выполнения сложных математических расчетов. Калькулятор оснащен двустрочным дисплеем с десятью разрядами для мантиссы и двумя — для экспоненты. Позволяет работать с градусами, обыкновенными дробями и константой, а также имеет 181 различную функцию вычисления. Корпус модели изготовлен из пластика голубого цвета.
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      477,9
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      477,9
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      477,9
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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