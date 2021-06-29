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    Главная / Торговый портал / Столы поворотные / Стол поворотный НС-3В ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 40000КГ 6530х5300х1350ММ 50000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол поворотный НС-3В ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 40000КГ 6530х5300х1350ММ 50000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный НС-3В ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 40000КГ 6530х5300х1350ММ 50000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия- Столы поворотные
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    Стол поворотный НС-3В ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 40000КГ 6530х5300х1350ММ 50000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия

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      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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