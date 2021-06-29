Патрон токарный 3-х кулачковый 3-400.45.34В-400 400ММ ОАО "БелТАПАЗ"
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 3 стержень 7ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана
Тиски станочные 150ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Винт US 62505-T07P
Патроны токарные и планшайбы
от 280,8₽
Патрон цанговый 40-ER32/12 с набором цанг ГОСТ25827-93
Патроны токарные и планшайбы
от 16200₽
Тиски слесарные фрезерные прецизионные Wilton MMV/SP-150 150ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 5940₽
Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ чугун СЧ-20 ЗАО "Гомельский механический завод"
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 8814₽
Патрон цанговый 7616 с набором цанг
Патроны токарные и планшайбы
от 10372,8₽
Патрон токарный 3-х кулачковый GRIFF 7100-0009 250ММ
Патроны токарные и планшайбы
от 22536₽
Плита магнитная прямоугольная 7208-0001 250х100ММ ГОСТ 16528-87
Плиты станочные магнитные
от 34800,01₽
Тиски слесарные на струбцине Proxxon Micromot FMZ 75ММ 28608
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 3082₽