Штифт опорный LSP 3 для крепления пластин на державках ГОСТ ISO 9001
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Инструмент многофункциональный Dremel 335 для фрезерования
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 15480₽
Патрон токарный 4-х кулачковый БЗСП 7103-0052-500 500ММ
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Патрон токарный 4-х кулачковый 7103-0047П 315ММ
Патроны токарные и планшайбы
от 45340₽
Тиски слесарные поворотные Stayer Standard 200ММ 17.5КГ чугун/ сталь 3254-200
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 10638,6₽
Тиски слесарные поворотные быстроразжимные Матрикс 200ММ 18502
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12492₽
Стол поворотный наклоняемый TSK400 тип 5050 ММ КГ ММ КГ Pozos
Столы поворотные
Не указана
Тиски слесарные настольные, шарнирные, на присоске MATRIX 18506
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 2240₽
Комплект ремонтный рельсошлифовальной машины РКЭМРШ-1 Трансмаш-контракт ООО
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Патрон цанговый Blacksmith ST-ER без лыски ST20-ER20-100
Патроны токарные и планшайбы
от 2854₽
Цилиндр пневматический к УНП2-7-65 для насоса перекачивающего
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана