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    Главная / Торговый портал / Столы поворотные / Стол поворотный ПС-25 ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 24500КГ 5800х2900х1350ММ 25000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол поворотный ПС-25 ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 24500КГ 5800х2900х1350ММ 25000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный ПС-25 ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 24500КГ 5800х2900х1350ММ 25000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия- Столы поворотные
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    Стол поворотный ПС-25 ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 24500КГ 5800х2900х1350ММ 25000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия

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      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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