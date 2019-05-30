Пресс гидравлический для технологических процессов ДГ0542Н 326АТТ Для прессования высокоточных огнеупорных изделий из динаса, шамота, пека, доломита, химических, пластиковых соединений и других материалов. ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс гидравлический для технологических процессов ДГ0542Н 326АТТ Для прессования высокоточных огнеупорных изделий из динаса, шамота, пека, доломита, химических, пластиковых соединений и других материалов. ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия- Прессы гидравлические