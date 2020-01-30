Станок специальный горизонтальнорасточный фрезерно-расточной Многоцелевой фрезерно-расточной обрабатывающий центр с подвижным порталом (гентри) со шпинделем. НС231ЕФ4 для комплексной высокопроизводительной обработки на операциях фрезерования, растачивания, сверления, резьбонарезания. 160ММ ПАО "Тяжстанкогидропресс"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок специальный горизонтальнорасточный фрезерно-расточной Многоцелевой фрезерно-расточной обрабатывающий центр с подвижным порталом (гентри) со шпинделем. НС231ЕФ4 для комплексной высокопроизводительной обработки на операциях фрезерования, растачивания, сверления, резьбонарезания. 160ММ ПАО "Тяжстанкогидропресс"- Станки для прочих видов обработки металлов резанием