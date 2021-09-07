Доска обрезная окрашенная антисептиком б/цв хвойных пород 40х150ММ 6М ГОСТ 8486-86

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная окрашенная антисептиком б/цв хвойных пород 40х150ММ 6М ГОСТ 8486-86- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные