Фреза дорожная Delta P 600 SL 120-160Л/МИН 180-210БАР 60ШТ 600ММ 0-150ММ Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами от 835000 ₽ В корзину

Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМА ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244Н ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Установка для зондирования грунта (статического зондирования) УСЗ-20 Копры и копровое оборудование для свайных работ от 5200000 ₽ В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405А2 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный штанговый 4200000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 2500КГ 36.75КДЖ 42УД/МИН 1.2-3.2Т 8.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1-01 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину