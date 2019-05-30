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    Главная / Торговый портал / Копры и копровое оборудование для свайных работ / Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия
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    Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия- Копры и копровое оборудование для свайных работ
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    Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия

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      Спецификация
      Производство прочих машин для выемки грунта
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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