Фреза дорожная Delta P 600 SL 120-160Л/МИН 180-210БАР 60ШТ 600ММ 0-150ММ
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
от 835000₽
Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМА ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244Н ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Установка для зондирования грунта (статического зондирования) УСЗ-20
Копры и копровое оборудование для свайных работ
от 5200000₽
Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405А2 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Молот сваебойный дизельный штанговый 4200000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 2500КГ 36.75КДЖ 42УД/МИН 1.2-3.2Т 8.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия
Молоты сваебойные
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1-01 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Молот сваебойный дизельный трубчатый 3600000Г 1800КГ 51КДЖ 42УД/МИН 1.8-5.0Т 10Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 790х640х4400ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия
Молоты сваебойные
Не указана