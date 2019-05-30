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    Главная / Торговый портал / Бумага техническая прочая / Бумага крепированная зеленая DGM для паровой и газовой стерилизации 600х600ММ 60Г/КВ.М. 500ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага крепированная зеленая DGM для паровой и газовой стерилизации 600х600ММ 60Г/КВ.М. 500ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага крепированная зеленая DGM для паровой и газовой стерилизации 600х600ММ 60Г/КВ.М. 500ШТ- Бумага техническая прочая
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    Бумага крепированная зеленая DGM для паровой и газовой стерилизации 600х600ММ 60Г/КВ.М. 500ШТ

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    Цена
    от 5100
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    Единица измерения:
    ЯЩ
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    Поставщики
    • ООО "ФАРМСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4636,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5100
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5100c НДС

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