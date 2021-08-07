Фильтр сетчатый с повышенной грязеемкостью для очистки технических жидкостей в станках от механических примесей 0.04С42-54А ТУ 2-053-1614-82 ООО "Рязанский станкозавод" Россия Фильтры жидкостные от 9600 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый дренажный жидкостный для очистки от ржавчины, окалины, металлической стружки и прочих механических примесей размером от 0.1ММ и выше СДЖ 250-4.0-09Г2С-0.4 ст.09Г2С фланцевый DN250 4МЕГАПА фильтрующая сетка 0.4ММ из стали 12Х18Н10Т, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 исп. E-F, прокладками и крепежом, в комплекте - запасная корзина с сеткой 1.0ММ, на корпусе фильтра - крепление для теплоизоляции ООО НПО Спецнефтемаш Россия Фильтры жидкостные от 1033750 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.100.16.Ф/Ф с магнитной вставкой MB-01 100ММ 16МЕГАПА +300ГРАД ЦЕЛЬС с КОФ (плоские фланцы, прокладки, гайки, болты) Ду100 Pу16 Фильтры жидкостные Не указана В корзину

Фильтр сетчатый IS16 чугун/ нержавеющая сталь фланцевый DN80 1.6МЕГАПА 150ГРАД ЦЕЛЬС ООО "Торговый Дом АДЛ" Фильтры жидкостные от 10860 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый IS16 чугун/ нержавеющая сталь фланцевый DN50 1.6МЕГАПА 150ГРАД ЦЕЛЬС ООО "Торговый Дом АДЛ" Фильтры жидкостные от 6240 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый конический КСФ-1 DN150 Фильтры жидкостные от 33600 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый конический КСФ-1 DN200 Фильтры жидкостные от 45600 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый конический КСФ-1 DN80 Фильтры жидкостные от 34236 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый для очистки воды от механических загрязнений STC Y3030 Y-образный латунь резьбовой DN25 +100ГРАД ЦЕЛЬС 23800650 Фильтры жидкостные от 746,12 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый ФС-50-С-16-0.4 Y-образный углеродистая сталь DN50 1.6МЕГАПА УХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладкам и крепежом ТУ 3742-002-41554973-98 Фильтры жидкостные от 129810,85 ₽ В корзину

Фильтр сетчатый Danfoss FVR DN20 2.5МЕГАПА с пробкой Фильтры жидкостные от 3645,4 ₽ В корзину