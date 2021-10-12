Стол сварщика (сварочный пост) ССУ 01-05 исп. 2 1910x850x1400ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол сварщика (сварочный пост) ССУ 01-05 исп. 2 1910x850x1400ММ- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок