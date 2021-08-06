Характеристики

Кофемашина DeLonghi ECAM 350.15.B в корпусе черного цвета отличается компактностью, легкостью, стильным дизайном и удобством использования. Кофемашина готовит четыре предустановленных напитка: кофе, эспрессо, лунго/американо и доппио (двойной эспрессо). Владелец может регулировать крепость и температуру выбранного напитка. В кофемашине предусмотрен ручной капучинатор, позволяющий готовить классический капучино с красивой и устойчивой молочной пеной. Давление 15 бар обеспечивает напитку богатый и насыщенный вкус. Кофемашина оснащена компактным заварочным блоком, который при необходимости легко снимается и моется. Решётка для капель также является съёмной, причём её можно мыть в посудомоечной машине. Панель управления с подсвечивающимися кнопками и иконками позволяет быстро выбрать нужный напиток, отрегулировать его крепость и температуру. На освоение системы управления не потребуется много времени. 3 года гарантии с возможностью продления еще на 2 года (при регистрации продукта на сайте производителя).