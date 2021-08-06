Цена без НДС, руб.
37491,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Кофемашина DeLonghi ECAM 350.15.B в корпусе черного цвета отличается компактностью, легкостью, стильным дизайном и удобством использования. Кофемашина готовит четыре предустановленных напитка: кофе, эспрессо, лунго/американо и доппио (двойной эспрессо). Владелец может регулировать крепость и температуру выбранного напитка. В кофемашине предусмотрен ручной капучинатор, позволяющий готовить классический капучино с красивой и устойчивой молочной пеной. Давление 15 бар обеспечивает напитку богатый и насыщенный вкус. Кофемашина оснащена компактным заварочным блоком, который при необходимости легко снимается и моется. Решётка для капель также является съёмной, причём её можно мыть в посудомоечной машине. Панель управления с подсвечивающимися кнопками и иконками позволяет быстро выбрать нужный напиток, отрегулировать его крепость и температуру. На освоение системы управления не потребуется много времени.
3 года гарантии с возможностью продления еще на 2 года (при регистрации продукта на сайте производителя).
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край