Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)- Конвейеры непрерывного действия для подземных работ