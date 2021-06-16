Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Конвейеры непрерывного действия для подземных работ / Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)- Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
    6
    Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Конвейер шахтный скребковый КСГС-10МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 490Т/Ч 52М 300ММ 38900КГ
    Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
    Не указана
    В корзину
    Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)
    Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
    Не указана
    В корзину
    Конвейер шахтный скребковый КСГС-8МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 310Т/Ч 60М 300ММ 41200КГ
    Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
    Не указана
    В корзину
    Клеть ШАХТНАЯ ОДНОЭТАЖНАЯ 1КН5.2 ПАО "ППГХО" Россия
    Подъемники для подземных работ
    Не указана
    В корзину
    Клеть ШАХТНАЯ ДВУХЭТАЖНАЯ 2НВ3.3 ПАО "ППГХО" Россия
    Подъемники для подземных работ
    Не указана
    В корзину
    Конвейер шахтный скребковый КСГС-6МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 250Т/Ч 60М 300ММ 32400КГ
    Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
    Не указана
    В корзину
    Позвонить