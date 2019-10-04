Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии (ОПК) ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии (ОПК) ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"- Германий необработанный