Установка пожаротушения Затвор аэрозольгазовый ЗАГхп-1,0 для экстренного газодинамического перекрытия заполненных взрывоопасной пылегазовоздушной смесью (ПГВС) технологических трубопроводов 3.3±0.3КГ (ОПК) ТУ 5140-061-07509505-2014 ФГУП «ФЦДТ «Союз»
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения автоматическая газового пожаротушения УАГПТ МГП-16-100 (СО2) 72КГ с защитным колпаком-1ШТ; МГП-16-100П (СО2) 72КГ с защитным колпаком-2ШТ; МГП-16-100ПК (СО2) 72КГ с защитным колпаком-1ШТ; Стойка А-СТ-4Т (с РВД и коллектором) для МГП-16-100-1ШТ; Сигнализатор давления СДУ-М универсальный (IP33) с ниппелем и прокладкой -1ШТ ТУ 4854-001-33075088-96
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения ранцевая «Ангара» 6.6КГ (воздуходувка-опрыскиватель) Патент №133744
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 89600₽
Установка пожаротушения стационарная УКТП «Пурга-5» 610x365x310ММ с узлом вращения
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 72500₽
Установка пожаротушения компрессионной пены НАТИСК
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 650000₽
Установка пожаротушения ранцевая «Ангара» 6.6КГ (воздуходувка-опрыскиватель) тип двигателя- 2х тактный, рабочий объём-25см3, скорость воздушного потока 90м/с, производительность-731 м3/час, емкость 18 литров, расход воды на полном газе 1,8 л/мин.,
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 46200₽
Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления МУПТВ-60-Г-ГВ
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 99840₽
Установка пожаротушения устройство самотушения проливов горящих и легковоспламеняющихся жидкостей УСП для локализации горения АО "ТЕНЗОР" Россия
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения газового автоматическая АУГПТ Модуль комплект К5-2МП (150-100-12) Эм-ЭПМ на раме с коллектором -1ШТ, двуокись углерода СО2 с зарядкой -360КГ, коллектор К5-2МП -1ШТ, пневмопуск (F202)-5/650 МЭЗ-518.16.000 -1ШТ, сигнализатор давления универсальный СДУ-М -1ШТ, устройство для взведения F0150003 ДЭЗ-00.500 -1ШТ тара-ящик МП для районов Крайнего Севера -6ШТ ТУ 4854-011-49327238-09
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 1180800₽
Установка пожаротушения Централизованная установка газового пожаротушения двуокисью углерода на базе изотермических резервуаров ЦУГПТ для тушения больших помещений без постоянного пребывания персонала АО "ТЕНЗОР" Россия
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления ТРВ ВД АО "ТЕНЗОР" Россия
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Не указана
Установка пожаротушения Генератор ОП-517 Агат-2А-100 аэрозольного пожаротушения
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
от 83723,54₽