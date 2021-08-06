Главная / Торговый портал / Морозильники бытовые / Морозильник бытовой БИРЮСА Б-260VZ 240Л кол-во компрессоров -1, корзин - 3 93.5 х 79.4 х 63.2ММ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЙБОЛИТ" Россия
Морозильник бытовой БИРЮСА Б-260VZ 240Л кол-во компрессоров -1, корзин - 3 93.5 х 79.4 х 63.2ММ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЙБОЛИТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Морозильник бытовой БИРЮСА Б-260VZ 240Л кол-во компрессоров -1, корзин - 3 93.5 х 79.4 х 63.2ММ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЙБОЛИТ" Россия- Морозильники бытовые
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