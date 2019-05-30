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    Главная / Торговый портал / Сапоги резиновые / Сапоги резиновые мужские С143-МТЗ термостойкие нитрильновая резина с жестким эбонитовым подноском черный 40 ООО "ТЗРО"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги резиновые мужские С143-МТЗ термостойкие нитрильновая резина с жестким эбонитовым подноском черный 40 ООО "ТЗРО"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги резиновые мужские С143-МТЗ термостойкие нитрильновая резина с жестким эбонитовым подноском черный 40 ООО "ТЗРО"- Сапоги резиновые
    67
    Сапоги резиновые мужские С143-МТЗ термостойкие нитрильновая резина с жестким эбонитовым подноском черный 40 ООО "ТЗРО"

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    Цена
    от 1465,47
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "Поволжье-спецодежда"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1241,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1465,47
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1465,47c НДС

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