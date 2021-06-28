Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный ДУ-99 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 3920х2200х3300ММ 10500КГ 7КМ/Ч 57.4КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-005-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный RV-17-DT для уплотнения грунтовых оснований 6350х2440х3000 6КМ/Ч 155КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-002-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный двухвальцовый RV-9-DD для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4900х1800х2800ММ 9000КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный пневмоколесный ДУ-100 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4800х2200х3300ММ 14000КГ 0-20КМ/Ч 57.4КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-005-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный RV-21-DT для уплотнения грунтовых оснований 6350х2440х3000 21000КГ 6КМ/Ч 155КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-002-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный ДУ-84 6000х2440х3000ММ 14000КГ 8КМ/Ч 132КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-003-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный DM-07-VC для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 1500ММ 4420х1695х2950ММ 8Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-018-61201310-2012 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный DM-614 для уплотнения грунтов различной степени связной, щебня и гравия при больших и средних объемах работ по устройству оснований на автомобильных, городских дорогах любого типа и категорий, аэродромах, дамбах и промышленных площадках 2000ММ 5925х2200х2960ММ 14Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-025-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный DM-58 для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 2000ММ 6250х2200х3100ММ 13Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-032-61201310-2016 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный RV-11-DS для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 5300х1800х2800ММ 11000КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину

Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный DM-02-VD для уплотнения асфальтобетонных смесей при малых объемах работ по устройству покрытий парковых площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров , игровых и спортивных площадок 900ММ 1980х980х2250ММ 1.48Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-029-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Катки дорожные самоходные Не указана В корзину