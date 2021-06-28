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    Главная / Торговый портал / Катки дорожные самоходные / Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный RV-19-DT для уплотнения грунтовых оснований 6350х2440х3000 19000КГ 6КМ/Ч 155КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-002-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
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    Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный RV-19-DT для уплотнения грунтовых оснований 6350х2440х3000 19000КГ 6КМ/Ч 155КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-002-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный RV-19-DT для уплотнения грунтовых оснований 6350х2440х3000 19000КГ 6КМ/Ч 155КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-002-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия- Катки дорожные самоходные
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    Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный RV-19-DT для уплотнения грунтовых оснований 6350х2440х3000 19000КГ 6КМ/Ч 155КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-002-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
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