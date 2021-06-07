Ремонт ГБЦ с полной разборкой, заменой направляющих, седел клапанов по заводской технологии, заменой сальников , опрессовкой и фрезеровкой, работы производятся на оборудовании по моделям ТС

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт ГБЦ с полной разборкой, заменой направляющих, седел клапанов по заводской технологии, заменой сальников , опрессовкой и фрезеровкой, работы производятся на оборудовании по моделям ТС- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств