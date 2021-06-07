Обкатка двигателя на стационарном стенде в двух режимах, с нагрузкой в соответствии с требованиями заводов изготовителей

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обкатка двигателя на стационарном стенде в двух режимах, с нагрузкой в соответствии с требованиями заводов изготовителей- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств