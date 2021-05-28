Характеристики

Расстояние от базовой плоскости до оси автоматической головки, мм - 121 Количество позиций - 8 Размер отверстия под резцедержатель по ГОСТ 24900-81, мм - Ø40Н7 Максимально допустимый крутящий момент от усилия резания, kH х м - 2,8 Стабильность фиксации инструмента, мкм в радиальном направлении - 5 в осевом направлении - 10 Мощность электродвигателя, кВт - 0,37 Габаритные размеры головки без инструментальных блоков, мм - 500 х 335 х 335 Масса (нетто/брутто), кг - 115/140 Направление вращения - одностороннее Посадочная поверхность для инструментального диска: диаметр, мм - конусная 7°7’30” длина, мм - Ø139,719(+0.004-0.008)