Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ

Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм -18
Диапазон нарезаемой резьбы - М4…М16
Вылет шпинделя, мм - 190
Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм
наибольшее, не менее - 400
наименьшее, не более - 100
Наибольший ход сверлильной головки, мм - 200
Наибольший ход шпинделя, мм - 100
Размер конуса шпинделя, мм - внутренний по ГОСТ 25557-82, Морзе 2
Размер рабочей поверхности плиты (ш х д), мм - 250х250
Количество Т-образных пазов - 2
Расстояние между пазами - 100
Ширина паза - 14 Н14
Количество скоростей шпинделя - 6
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. - 200, 320, 560, 800 1200, 2100
Мощность привода, кВт - 0,75
Напряженность питающей сети, В - 380
Габаритные размеры станка (д х ш х в), мм - 640х460х1260
Масса станка (нетто/брутто), кг - 140/175
Регионы поставки
Тюменская область