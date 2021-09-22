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    Главная / Торговый портал / Станки сверлильные металлорежущие / Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ- Станки сверлильные металлорежущие
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    Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 106200
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    Поставщики
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      237600
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      237600c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234240
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      234240c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195195
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234234
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Настольно-сверлильный станок ГС2116КВ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      234234c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195195
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234234
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Настольно-сверлильный станок ГС2116КВ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      234234c НДС
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      169000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      202800
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм -18 Диапазон нарезаемой резьбы - М4…М16 Вылет шпинделя, мм - 190 Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм наибольшее, не менее - 400 наименьшее, не более - 100 Наибольший ход сверлильной головки, мм - 200 Наибольший ход шпинделя, мм - 100 Размер конуса шпинделя, мм - внутренний по ГОСТ 25557-82, Морзе 2 Размер рабочей поверхности плиты (ш х д), мм - 250х250 Количество Т-образных пазов - 2 Расстояние между пазами - 100 Ширина паза - 14 Н14 Количество скоростей шпинделя - 6 Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. - 200, 320, 560, 800 1200, 2100 Мощность привода, кВт - 0,75 Напряженность питающей сети, В - 380 Габаритные размеры станка (д х ш х в), мм - 640х460х1260 Масса станка (нетто/брутто), кг - 140/175
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      202800c НДС
    • ООО "ВЕКТОР-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      167062,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      200475
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      200475c НДС
    • ООО "РАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      157080
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      188496
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      188496c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      143347,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      172017,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172017,2c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      143000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      171600
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      171600c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      135000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      162000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      162000c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127440
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      152928
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      152928c НДС
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      106200
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      106200c НДС

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