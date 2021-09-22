Станок настольно-сверлильный ГС2116КВ 0.75КВТ 380В 2100ОБ/МИН 18ММ 460х640х1260ММ 140КГ

Характеристики

Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм -18 Диапазон нарезаемой резьбы - М4…М16 Вылет шпинделя, мм - 190 Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм наибольшее, не менее - 400 наименьшее, не более - 100 Наибольший ход сверлильной головки, мм - 200 Наибольший ход шпинделя, мм - 100 Размер конуса шпинделя, мм - внутренний по ГОСТ 25557-82, Морзе 2 Размер рабочей поверхности плиты (ш х д), мм - 250х250 Количество Т-образных пазов - 2 Расстояние между пазами - 100 Ширина паза - 14 Н14 Количество скоростей шпинделя - 6 Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. - 200, 320, 560, 800 1200, 2100 Мощность привода, кВт - 0,75 Напряженность питающей сети, В - 380 Габаритные размеры станка (д х ш х в), мм - 640х460х1260 Масса станка (нетто/брутто), кг - 140/175