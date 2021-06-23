Цена без НДС, руб.
307949,14
Цена с НДС, руб.
369538,98
Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Наибольший диаметр сверления, мм - 18
Нарезание резьбы, мм - М4…М16
Вылет шпинделя, мм - 195
Размер конуса шпинделя - Морзе 2, ГОСТ 25557
Ход шпинделя наибольший, мм - 110
Ход сверлильной головки по колонне, мм - 300
Количество скоростей шпинделя - 6
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин - 200…2100
Количество подач шпинделя - 2
Величины подач шпинделя, мм/об - 0,1; 0,2
Рабочая поверхность плиты, мм (длина х ширина) - 250х250
Расстояние шпиндель – плита, мм - 100-500
Мощность двигателя (380V 50Hz), кВт - 0,75
Габаритные размеры станка, мм - 675х465х1285