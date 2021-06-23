Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Наибольший условный диаметр торцевого фрезерования, мм - 40
Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали 45 - 16
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали, мм, в стали 45 - М16
Наибольшее перемещение шпинделя, мм - 60
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, max/min, мм - 400/0
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны, мм - 227,5 ± 1
Продольный ход стола, мм - 320
Поперечный ход стола, мм - 200
Цена деления лимба тонкой подачи, мм - 0,05
Цена деления лимба линейки отсчета глубины обработки, мм - 0,1
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин - 100…1800
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси - ±90°
Внутренний корпус отверстия шпинделя - Морзе 2
Размеры стола (ш х д), мм - 200 х 500
Мощность привода, кВт - 0,75
Частота вращения, об/мин - 1500
Частота тока питающей сети, Гц - 50 ± 1
напряжение питающей сети, В - 380 ± 38
Цанги, диаметр зажима, мм - 5; 6; 8; 10
Габаритные размеры станка (д х ш х в), мм - 825 х 700 х 1280
Масса станка (нетто/брутто), кг - 275/325