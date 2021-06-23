Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Станки шлифовальные металлообрабатывающие / Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН- Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    3
    Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 344560
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      292000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350400
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Наибольший условный диаметр торцевого фрезерования, мм - 40 Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали 45 - 16 Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали, мм, в стали 45 - М16 Наибольшее перемещение шпинделя, мм - 60 Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, max/min, мм - 400/0 Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны, мм - 227,5 ± 1 Продольный ход стола, мм - 320 Поперечный ход стола, мм - 200 Цена деления лимба тонкой подачи, мм - 0,05 Цена деления лимба линейки отсчета глубины обработки, мм - 0,1 Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин - 100…1800 Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси - ±90° Внутренний корпус отверстия шпинделя - Морзе 2 Размеры стола (ш х д), мм - 200 х 500 Мощность привода, кВт - 0,75 Частота вращения, об/мин - 1500 Частота тока питающей сети, Гц - 50 ± 1 напряжение питающей сети, В - 380 ± 38 Цанги, диаметр зажима, мм - 5; 6; 8; 10 Габаритные размеры станка (д х ш х в), мм - 825 х 700 х 1280 Масса станка (нетто/брутто), кг - 275/325
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      350400c НДС
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      292000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      344560
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      344560c НДС

    Похожие товары

    Станок точильный шлифовальный ТШ-2 2200ВТ 380В 300ММ 1500об/мин 610х470х1340ММ
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 72000
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-4х01 1000об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 371700
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 354000
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-2 1430об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 70474,58
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-1 1500об/мин
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 58800
    В корзину
    Станок 2Т118 0.75КВТ 2100ОБ/МИН
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 199420
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный 3СВ-20 200х16ММ 3000об/мин КомТех-Плюс
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 98400
    В корзину
    Станок плоскошлифовальный ПС3060 ФГУП "ПСЗ" Россия
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный настольный УЗ-2 370ВТ 260х250х250ММ АО "Гаро-Трейд"
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 66120
    В корзину
    Станок точильный электрический Ryobi RBGL650G 370ВТ 220В 150 2850ОБ/МИН 5133002857
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    от 15000
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный СА601С ОАО "САСТА" Россия
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Станок точильный шлифовальный ТШ-1.25
    Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    Не указана
    В корзину
    Позвонить