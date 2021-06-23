Цена без НДС, руб.
58728,81
Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Параметры режущего инструмента на керамической связке (по ГОСТ 2424-83)
- наружный диаметр, мм - 300
- диаметр посадочного отверстия, мм - 76
- высота круга, мм - 40
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 - 1430
Мощность привода главного движения, кВт - 2,2
Габаритные размеры станка (LхBхH), мм - 500х440х1265
Род тока - переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В
Масса станка, кг - 90
* станки поставляются с концевыми выключателями для ограничения угла поворота защитных экранов