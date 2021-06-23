Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Параметры режущего инструмента на керамической связке (по ГОСТ 2424-83)
- наружный диаметр, мм - 400
- диаметр посадочного отверстия, мм - 203
- высота круга, мм - 50
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 - 1440
Мощность привода главного движения, кВт - 7,5
Габаритные размеры станка (LхBхH), мм - 900х620х1340
Род тока - переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В
Масса станка, кг - 380
* станки поставляются с концевыми выключателями для ограничения угла поворота защитных экранов