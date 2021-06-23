Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Параметры режущего инструмента на керамической связке (по ГОСТ 2424-83) - наружный диаметр, мм - 600 - диаметр посадочного отверстия, мм - 203 - высота круга, мм - 50Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 - 1000Мощность привода главного движения, кВт - 7,5Габаритные размеры станка (LхBхH), мм - 900х815х1505 Масса станка, кг - 440* станки поставляются с концевыми выключателями для ограничения угла поворота защитных экранов