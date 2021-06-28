Генератор огнетушащего аэрозоля МАГ для тушения пожаров классов А2, В и С по ГОСТ 27331-87 М3 С ММ (ОПК) ГОСТ Р 53284-2009; ТУ4854-048-07509505-2010 ФГУП «ФЦДТ «Союз»

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