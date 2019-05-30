Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³) с буфером, МиниМед-Р

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³) с буфером, МиниМед-Р- Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами