Сеялка зернотуковая пневматическая универсальная С-7,2ПМ3 для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений 4220х7492х1970ММ 7.2ГА/Ч АО "РАДИОЗАВОД" Россия Сеялки зернотуковые Не указана В корзину

Сеялка зерновая С-6ПМ3 для использования в сельском хозяйстве М (ОПК) ГОСТ 26711-89 ТУ 4733-021-07513263-2014 АО "Радиозавод" Сеялки зерновые Не указана В корзину

Сеялка овощная навесная пневматическая СОНП–4,2 для точного (пунктирного и гнездового) посева шлифованных и калиброванных семян томатов, огурцов, свеклы столовой, моркови, укропа, сельдерея, лука, петрушки, перца, баклажан, кабачков, капусты и других. АО "Радиозавод" Россия Сеялки овощные Не указана В корзину

Сеялка зерновая РИТМ СЗ-6 для посева зерновых культур 6М 6500х2500х2750ММ 7,2 Га/ч 1700КГ 12КМ/Ч ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия Сеялки зерновые Не указана В корзину

Агрегат СЗМ-400Т для посева зерновых и травяных культур 0.4-0.6М 12.5 28-42 600-1000Л 400-900Л 80-90ЛС КМ1843.00.00.000ТУ ПАО “Нижегородский машиностроительный завод” Россия Сеялки прочие Не указана В корзину

Сеялка зерновая универсальная пневматическая полуприцепная С-6ПМ2 для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений 6М 1800 дм3 тягового класса 1,4 и 2,0ЛС 4950х6380х1985ММ 3,6-6,0 2250КГ 12КМ/Ч АО "Радиозавод" Россия Сеялки зерновые Не указана В корзину

Сеялка зернотуковая РИТМ СЗТ-4 "МЕРКУРИЙ-4.0" для рядового посева с одновременным внесением удобрений семян зерновых 2500х5400х2700ММ 5 ГА/Ч ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия Сеялки зернотуковые Не указана В корзину

Сеялка кукурузная СТП "РИТМ-24Т" для высева кукурузы и подсолнечника 12950х5240х2730ММ 16ШТ ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия Сеялки кукурузные Не указана В корзину

Комплекс посевной КПК-540МБ для рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур по необработанному фону 5.4М 15 36 6.8М3 10м3 5.7Т 14000х5500х3800ММ ООО "Агроцентр" Россия Сеялки прочие Не указана В корзину

Сеялка свекловичная СТП-12 "РИТМ-1MТ" для точного высева калиброванных обычных и дражированных семян свёклы 5.4М 6650х2000х1550ММ 3.2ГА/Ч 1600КГ 6-9КМ/Ч ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия Сеялки свекловичные Не указана В корзину

Сеялка зерновая универсальная пневматическая полуприцепная С-6ПС для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений в необработанную или обработанную почву 6М 2300 дм3 тягового класса 1,4 и 2,0ЛС 6555х6380х2290ММ 3,6-6,0 2300КГ 10КМ/Ч АО "Радиозавод" Россия Сеялки зерновые Не указана В корзину