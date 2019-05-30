Услуги по изготовлению жалюзи поставка и установка жалюзи в административном корпусе ОЦ "Санаторий "Юг" . Изготовление по индивидуальным размерам вертикалных жалюзи с шириной ламели 89 мм из плотной ткани "Жаккард" с пропиткой, с последующим демонтажом страрых и установкой новых карнизов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по изготовлению жалюзи поставка и установка жалюзи в административном корпусе ОЦ "Санаторий "Юг" . Изготовление по индивидуальным размерам вертикалных жалюзи с шириной ламели 89 мм из плотной ткани "Жаккард" с пропиткой, с последующим демонтажом страрых и установкой новых карнизов- Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки