Бумага упаковочная Марка В 60х42СМ серая, для пищевых продуктов ТД Циркон Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага упаковочная Марка В 60х42СМ серая, для пищевых продуктов ТД Циркон Россия- Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная