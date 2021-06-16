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    Главная / Торговый портал / Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ / Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-12Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1020КГ
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    Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-12Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1020КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-12Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1020КГ- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
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    Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-12Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1020КГ

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      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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